Atelier de mosaïque par Joëlle Fayad Geagea Musée de l’institut du monde arabe Paris

Atelier de mosaïque par Joëlle Fayad Geagea Samedi 20 septembre, 11h30, 15h30 Musée de l’institut du monde arabe Paris

Dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Venez découvrir un art ancestral, en écho aux œuvres de l’exposition “Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d’histoire”.

Un atelier en famille pour manipuler, tesselle par tesselle, des fragments colorés et créer un motif en jouant avec les couleurs, les formes et les matières.

Atelier créatif

Alice SIDOLI / IMA