Atelier de motricité fine Vesoul

Atelier de motricité fine Vesoul lundi 29 septembre 2025.

Haute-Saône

Atelier de motricité fine 3 Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30 09:00:00

fin : 2025-06-30 11:00:00

Date(s) :

2025-06-30

2025-09-29

Atelier de motricité fine pour les enfants jusqu’à 3 ans inclus, accompagnés d’un adulte. Activités proposées transvasement, boulier, perles, jeu de laçage et de fermeture, empilement, construction.

Atelier gratuit et sans inscription, de 9h à 11h au Millepatte.

Dates :

Lundi 27 janvier 2025

Lundi 31 mars 2025

Lundi 26 mai 2025

Lundi 30 juin 2025

Lundi 29 septembre 2025

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) Le Millepatte, 3B rue de Barboilloz 70 000 Vesoul.

Contacts 07 68 39 25 46 03 84 91 95 47. .

3 Rue de Barboilloz

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 91 95 47

English : Atelier de motricité fine

German : Atelier de motricité fine

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de motricité fine Vesoul a été mis à jour le 2025-03-08 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL