Atelier de motricité fine Vesoul

Début : 2025-06-30 09:00:00
fin : 2025-06-30 11:00:00
2025-06-30
2025-09-29
Atelier de motricité fine pour les enfants jusqu’à 3 ans inclus, accompagnés d’un adulte. Activités proposées transvasement, boulier, perles, jeu de laçage et de fermeture, empilement, construction.
Atelier gratuit et sans inscription, de 9h à 11h au Millepatte.
Lundi 27 janvier 2025
Lundi 31 mars 2025
Lundi 26 mai 2025
Lundi 30 juin 2025
Lundi 29 septembre 2025
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) Le Millepatte, 3B rue de Barboilloz 70 000 Vesoul.
Contacts 07 68 39 25 46 03 84 91 95 47. .
3 Rue de Barboilloz
Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 91 95 47
