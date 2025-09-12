Atelier de motricité libre et lecture aux tout-petits Bibliothèque Assia Djebar Paris
Atelier de motricité libre et lecture aux tout-petits Bibliothèque Assia Djebar Paris vendredi 12 septembre 2025.
Un cycle de 4 séances destinées aux enfants de moins de 3 ans et leurs parents, à 10h les vendredis :
- 12 septembre
- 26 septembre
- 10 octobre
- 7 novembre
Participez à un moment convivial autour de la motricité libre et de la lecture aux tout-petits, pour échanger avec l’association Môme en famille et les bibliothécaires. Sur inscription.
Le vendredi 07 novembre 2025
de 10h00 à 11h00
Le vendredi 10 octobre 2025
de 10h00 à 11h00
Le vendredi 26 septembre 2025
de 10h00 à 11h00
gratuit Public tout-petits et adultes. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-12T13:00:00+02:00
fin : 2025-11-07T12:00:00+01:00
Date(s) : 2025-09-26T10:00:00+02:00_2025-09-26T11:00:00+02:00;2025-10-10T10:00:00+02:00_2025-10-10T11:00:00+02:00;2025-11-07T10:00:00+02:00_2025-11-07T11:00:00+02:00
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis