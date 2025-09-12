Atelier de motricité libre et lecture aux tout-petits Bibliothèque Assia Djebar Paris

Atelier de motricité libre et lecture aux tout-petits Bibliothèque Assia Djebar Paris vendredi 12 septembre 2025.

Un cycle de 4 séances destinées aux enfants de moins de 3 ans et leurs parents, à 10h les vendredis :

12 septembre

26 septembre

10 octobre

7 novembre

Participez à un moment convivial autour de la motricité libre et de la lecture aux tout-petits, pour échanger avec l’association Môme en famille et les bibliothécaires. Sur inscription.

Le vendredi 07 novembre 2025

de 10h00 à 11h00

Le vendredi 10 octobre 2025

de 10h00 à 11h00

Le vendredi 26 septembre 2025

de 10h00 à 11h00

gratuit Public tout-petits et adultes. Jusqu’à 3 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis