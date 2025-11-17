Atelier de motricité LAEP Le Millepatte Vesoul

Atelier de motricité

LAEP Le Millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 09:00:00

fin : 2025-11-17 11:00:00

Date(s) :

2025-11-17 2025-12-08

Pour les enfants de l’acquisition de la marche à 3 ans inclus, accompagnés d’un adulte. Tunnel, structure d’escalade, poutre, jeux de balles, tapis de gym, toboggan.

Gratuit et sans inscription. .

LAEP Le Millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 39 25 46

English : Atelier de motricité

German : Atelier de motricité

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de motricité Vesoul a été mis à jour le 2025-10-30 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL