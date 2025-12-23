atelier de motricité, Lieu d’accueil enfants parents Le Millepatte Vesoul

atelier de motricité

Lieu d’accueil enfants parents Le Millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Début : 2026-01-12 09:00:00

fin : 2026-03-23 11:00:00

2026-01-12 2026-02-02 2026-03-02 2026-03-23 2026-04-27 2026-05-11 2026-06-01 2026-06-15 2026-09-07 2026-09-28 2026-10-12 2026-11-02 2026-11-16 2026-12-07

Pour les enfants de l’acquisition de la marche à 3ans inclus, accompagnés d’un adulte. Tunnel, structure d’escalade, poutre, jeux de balle, tapis de gym, toboggan, … Gratuit et sans inscription. .

Lieu d'accueil enfants parents Le Millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 91 95 47

