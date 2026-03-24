Atelier de musicothérapie Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Atelier de musicothérapie

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Atelier de chant collectif pour tous et toutes débutant-e(s) ou non guidé par Floriane, musicothérapeute. 1 créneau horaires au choix.

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Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 23 05 75 florianeguzman@gmail.com

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English :

Group singing workshop for beginners and advanced singers, guided by Floriane, music therapist. 1 time slot of your choice.

L’événement Atelier de musicothérapie Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon