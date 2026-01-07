Atelier de musique électronique APO33 – La Psalette Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 17:00 – 20:00

Gratuit : non 30 € : Participation à l’atelier (boissons incluses) + une adhésion de 20€ à l’association, valable toute l’année 2026 10 € : Tarif pour les adhérents de l’association Réservation : https://apo33.org/?p=12706 adulte

Atelier de Musique Électronique : Découverte, Création et Performance Explorez l’univers fascinant de la musique électronique ! Cet atelier propose une initiation interactive et ludique pour explorer des outils innovants, créer ensemble et terminer en beauté avec une performance live ouverte au public. Introduction Accueil des participants et présentation rapide de l’atelier. Découverte des possibilités infinies de la musique électronique : histoire, outils et inspirations. Échange collectif autour des attentes et expériences musicales de chacun. Partie 1 : Découverte des outils et lutheries de la musique électronique Présentation des instruments et technologies : Logiciels de création musicale (sonic-pi_ puredata, VCVRack). Instruments virtuels, samplers, contrôleurs MIDI. Synthétiseurs modulaires et machines analogiques. Exploration pratique : Les participants manipulent les outils et créent leurs premiers sons. Partie 2 : Collaboration musicale Introduction à la création en groupe : Comprendre le rôle de chacun dans une œuvre collective. Création d’une composition collective : Chaque participant contribue avec une idée musicale (rythme, mélodie, texture). Partie 3 : Concert et rencontre Partage d’expériences : Les participants discutent des défis et réussites rencontrés s’iels ont envie. µPréparation à la performance : Ajustement des transitions et répétition collective. Concert final : Une performance unique devant un public. Échange avec le public : Discussions sur le processus créatif et l’expérience musicale. Objectif : Découvrir, s’exprimer et vivre une aventure sonore collective. Matériel fourni : Synthétiseurs, contrôleurs MIDI, logiciels de création musicale, et système de sonorisation. Mais si vous avez envie d’amener votre propre matériel, logiciels, synthés modulaires ou autres machines, vous êtes aussi les bienvenus ! Une expérience immersive pour révéler le musicien électronique qui sommeille en vous ! Public : adultes

APO33 – La Psalette Centre-ville Nantes 44000

http://www.apo33.org orga@apo33.org 0632691782 https://apo33.org/?p=12706



Afficher la carte du lieu APO33 – La Psalette et trouvez le meilleur itinéraire

