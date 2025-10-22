Atelier de naturopathie ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte

Atelier de naturopathie

Les pouvoirs inconnus de l’humain (en lien avec la naturopathie)

Pour les curieux et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’être humain et sur son potentiel.

Mercredi 22 oct. 2025 à 15 heures

à l’ODDAS, 25 rue des cordiers 85200 Fontenay le Comte Salle 2

15 personnes maxi.

TARIF libre et en conscience.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

Tél 06.78.86.77.39

Mail fbaudry.naturopathie@gmail.com

DESCRIPTIF

Et si l’être humain n’était pas celui que vous connaissez ? S’il était bien plus que cela, et que tout le monde l’ignorait…

Dans cet atelier, je vous propose de vous découvrir sous un angle nouveau, d’après des faits réels et tangibles appartenant autant à notre passé qu’à notre présent…

Les thématiques abordées tourneront autour des potentiels de l’être humain physiques, émotionnels et mentaux. Le tout, en lien avec la naturopathie.

L’ANIMATEUR Frédéric Baudry est un naturopathe passionné par l’approche de l’être humain et du vivant dans sa globalité. Bénéficier d’une vie pleine et harmonieuse, optimiser nos différents potentiels c’est ce qui a toujours intéressé ce curieux de nature depuis tout jeune, qui vise à présent à transmettre ces connaissances si précieuses au plus grand nombre. A bientôt pour le partage ! Chaleureusement, Frédéric

A bientôt pour le partage !

Chaleureusement,

Frédéric

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025 .

English :

Naturopathy workshop

The unknown powers of the human being (in connection with naturopathy)

For the curious and all those who want to know more about the human being and his potential.

German :

Workshop zur Naturheilkunde

Die unbekannten Kräfte des Menschen (in Verbindung mit Naturheilkunde)

Für Neugierige und alle, die mehr über den Menschen und sein Potenzial erfahren möchten.

Italiano :

Laboratorio di naturopatia

I poteri sconosciuti dell’essere umano (in relazione alla naturopatia)

Per i curiosi e per tutti coloro che vogliono saperne di più sull’essere umano e sulle sue potenzialità.

Espanol :

Taller de naturopatía

Los poderes desconocidos del ser humano (en relación con la naturopatía)

Para curiosos y todos aquellos que quieran saber más sobre el ser humano y su potencial.

