Atelier de naturopathie Chez Brigitte Noir Le Chambon-sur-Lignon
Atelier de naturopathie Chez Brigitte Noir Le Chambon-sur-Lignon jeudi 19 mars 2026.
Atelier de naturopathie
Chez Brigitte Noir 11 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
+5€ pour l’impression du support
Début : 2026-03-19 09:30:00
fin : 2026-03-19 11:30:00
2026-03-19
L’eau dans tous ses états guidée par Nathalie Revel, cabinet Terre & Etre.
Chez Brigitte Noir 11 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 93 62 79 nathalie.revel.terre.et.etre@mailo.com
Water in all its states guided by Nathalie Revel, Terre & Etre.
