Atelier de naturopathie Lou Besaou Le Chambon-sur-Lignon

Atelier de naturopathie

Lou Besaou 11 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif solidaire 15€.

5€ pour l’impression du support si souhaité.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:30:00

fin : 2026-04-09 11:30:00

Date(s) :

2026-04-09

L’eau guidé par Nathalie Revel, naturopathe, cabinet Terre & Etre. Sur réservation.

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Lou Besaou 11 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 93 62 79 nathalie.revel.terre.et.etre@mailo.com

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English :

Water guided by Nathalie Revel, naturopath, Terre & Etre practice. Reservations required.

L’événement Atelier de naturopathie Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon