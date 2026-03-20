Atelier de naturopathie Lou Besaou Le Chambon-sur-Lignon
Atelier de naturopathie Lou Besaou Le Chambon-sur-Lignon jeudi 9 avril 2026.
Atelier de naturopathie
Lou Besaou 11 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif solidaire 15€.
5€ pour l’impression du support si souhaité.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 09:30:00
fin : 2026-04-09 11:30:00
Date(s) :
2026-04-09
L’eau guidé par Nathalie Revel, naturopathe, cabinet Terre & Etre. Sur réservation.
.
Lou Besaou 11 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 93 62 79 nathalie.revel.terre.et.etre@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Water guided by Nathalie Revel, naturopath, Terre & Etre practice. Reservations required.
L’événement Atelier de naturopathie Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon