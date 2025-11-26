Atelier de Noël à Mas Blanc les Alpilles RN 99 Mas-Blanc-des-Alpilles

Atelier de Noël à Mas Blanc les Alpilles

Mercredi 26 novembre 2025 de 14h à 16h. RN 99 Mairie de Mas-Blanc-les-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Atelier de Noël:



Histoire de Noël Ateliers Créatifs Goûter des Lutins

Pour les enfants de 4 à 10 ans. Inscription obligatoire, places limitées .

RN 99 Mairie de Mas-Blanc-les-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 07 98

English :

Christmas Workshop:



Christmas Story Creative Workshops Elf Snacks

German :

Weihnachtsworkshop:



Weihnachtsgeschichte Kreativworkshops Imbiss der Wichtel

Italiano :

Laboratorio di Natale:



Storia di Natale Laboratori creativi Festa del tè degli elfi

Espanol :

Taller de Navidad:



Cuento de Navidad Talleres creativos Merienda para elfos

L’événement Atelier de Noël à Mas Blanc les Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles a été mis à jour le 2025-11-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles