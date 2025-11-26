Atelier de Noël à Mas Blanc les Alpilles RN 99 Mas-Blanc-des-Alpilles
Atelier de Noël à Mas Blanc les Alpilles
Mercredi 26 novembre 2025 de 14h à 16h. RN 99 Mairie de Mas-Blanc-les-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône
Atelier de Noël:
Histoire de Noël Ateliers Créatifs Goûter des Lutins
Pour les enfants de 4 à 10 ans. Inscription obligatoire, places limitées .
RN 99 Mairie de Mas-Blanc-les-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 07 98
English :
Christmas Workshop:
Christmas Story Creative Workshops Elf Snacks
German :
Weihnachtsworkshop:
Weihnachtsgeschichte Kreativworkshops Imbiss der Wichtel
Italiano :
Laboratorio di Natale:
Storia di Natale Laboratori creativi Festa del tè degli elfi
Espanol :
Taller de Navidad:
Cuento de Navidad Talleres creativos Merienda para elfos
