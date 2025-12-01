Atelier de Noël avec La Bulle Créative

Salle derrière la mairie Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 13:30:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-17

Atelier spécial déco de Noël avec la Bulle Créative, les mercredis 10 et 17 décembre de 13h30 à 16h30, dans la salle derrière la mairie de Frahier-et-Chatebier. Atelier suivi d’un goûter.

Pour les 6-10 ans. Petite participation de 2€ pour les habitants de Frahier ou 3€ pour les extérieurs.

Sur réservation en écrivant à labullecreative70400@gmail.com .

Salle derrière la mairie Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté labullecreative70400@gmail.com

English : Atelier de Noël avec La Bulle Créative

L’événement Atelier de Noël avec La Bulle Créative Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2025-12-01 par RONCHAMP TOURISME