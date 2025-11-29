ATELIER DE NOEL BRICO-KDO Saint-Pons-de-Thomières

ATELIER DE NOEL BRICO-KDO

Rue du Barry Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-11-29

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Atelier créatif pour fabriquer vos cadeaux et décorations de Noël. Techniques variées cuir, bijoux, macramé…

Tout public,

Libre participation

Proposé par le collectif Graines de Familles

Envie de préparer Noël autrement ? Le Centre Au Fil des Arts vous propose une journée d’ateliers créatifs pour petits et grands. Venez fabriquer vous-mêmes vos cadeaux et décorations de Noël , dans une ambiance conviviale et inspirante.

Plusieurs intervenants vous guideront dans des techniques variées travail du cuir, création de bijoux, macramé, objets décoratifs … Une belle occasion de laisser parler votre créativité, de partager un moment en famille et de repartir avec des réalisations uniques et personnalisées.

Matériel fourni Participation libre Ouvert à tous. .

Rue du Barry Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

Make your own Christmas gifts and decorations

Materials supplied

Open to all,

Free participation

German :

Kommen Sie und stellen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke und -dekorationen selbst her!

Material wird zur Verfügung gestellt

Für alle Altersgruppen geeignet,

Freie Teilnahme

Italiano :

Laboratorio creativo per realizzare i propri regali e decorazioni natalizie. Varie tecniche: cuoio, gioielli, macramè?

Aperto a tutti,

Partecipazione gratuita

Espanol :

Ven a hacer tus propios regalos y adornos navideños

Materiales proporcionados

Abierto a todos,

Participación gratuita

