Atelier de Noël Place Jean Louis Labbe Broons

Atelier de Noël Place Jean Louis Labbe Broons mercredi 3 décembre 2025.

Atelier de Noël

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 16:00:00

Date(s) :
2025-12-03

Petites créations ludiques et décoratives pour préparer Noël tout en douceur.

Tout public
Sur inscription   .

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de Noël Broons a été mis à jour le 2025-09-13 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme