Atelier de Noël chez les Epiculteurs Les Epiculteurs Caumont

Atelier de Noël chez les Epiculteurs

Les Epiculteurs Gautier Est Caumont Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Les Epiculteurs ce n’est pas qu’une distribution de paniers. C’est aussi une association où on se rencontre, on partage, on s’amuse, on crée. Christine vous propose un atelier pour petits et grands pour fabriquer vos décorations de Noël photophores, couronnes… Cette animation est ouverte aux petits et aux grands. Le goûter sera offert. Entrée libre. .

Les Epiculteurs Gautier Est Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 11 91 07 christinedavid1000@gmail.com

English : Atelier de Noël chez les Epiculteurs

German : Atelier de Noël chez les Epiculteurs

Italiano :

Espanol : Atelier de Noël chez les Epiculteurs

L’événement Atelier de Noël chez les Epiculteurs Caumont a été mis à jour le 2025-11-20 par OT de l’Entre-deux-Mers