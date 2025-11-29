Atelier de Noël chez les Epiculteurs Les Epiculteurs Caumont
Les Epiculteurs Gautier Est Caumont Gironde
Les Epiculteurs ce n’est pas qu’une distribution de paniers. C’est aussi une association où on se rencontre, on partage, on s’amuse, on crée. Christine vous propose un atelier pour petits et grands pour fabriquer vos décorations de Noël photophores, couronnes… Cette animation est ouverte aux petits et aux grands. Le goûter sera offert. Entrée libre. .
Les Epiculteurs Gautier Est Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 11 91 07 christinedavid1000@gmail.com
