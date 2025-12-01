Atelier de Noël Couronne de l’Avent Passage Balthus Autun
Atelier de Noël Couronne de l’Avent Passage Balthus Autun samedi 13 décembre 2025.
Atelier de Noël Couronne de l’Avent
Passage Balthus Les Ateliers de la boutique Chez Marguerite Autun Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:30:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Offrez vous le plaisir de créer votre couronne de Noël unique dans un espace chaleureux avec du vin chaud, du pumpkin chai latte et des biscuits offerts.
L’atelier se limitera à 10 participants.
Tous les éléments et outils nécéssaires à la création de vos couronnes vous seront fournis.
Rejoignez-nous et profitons de ce moment de créativité collective, guidée par Kristina pour la confection de jolies couronnes de l’Avent. .
Passage Balthus Les Ateliers de la boutique Chez Marguerite Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 73 70 19 kiju.vision@gmail.com
English : Atelier de Noël Couronne de l’Avent
L’événement Atelier de Noël Couronne de l’Avent Autun a été mis à jour le 2025-12-08 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II