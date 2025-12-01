Atelier de Noël Couronne de l’Avent Passage Balthus Autun

Atelier de Noël Couronne de l’Avent

Passage Balthus Les Ateliers de la boutique Chez Marguerite Autun

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

2025-12-13

Offrez vous le plaisir de créer votre couronne de Noël unique dans un espace chaleureux avec du vin chaud, du pumpkin chai latte et des biscuits offerts.

L’atelier se limitera à 10 participants.

Tous les éléments et outils nécéssaires à la création de vos couronnes vous seront fournis.

Rejoignez-nous et profitons de ce moment de créativité collective, guidée par Kristina pour la confection de jolies couronnes de l’Avent. .

Passage Balthus Les Ateliers de la boutique Chez Marguerite Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 73 70 19 kiju.vision@gmail.com

