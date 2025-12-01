Atelier de Noël de la Médiathèque Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne
Atelier de Noël de la Médiathèque Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne mercredi 10 décembre 2025.
Atelier de Noël de la Médiathèque
Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 15h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône
Cette année, laissez parler votre créativité avec Lauranne Saliaris et Amélie Thiery de La Petite Manufacture.Enfants
Deux ateliers pour enfants vous attendent
– Modelage et céramique pour créer de jolis objets et cadeaux uniques
– Cyanotype, ou l’art d’imprimer avec la magie du soleil, pour révéler les empreintes délicates de fleurs et de feuilles. .
Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr
English :
This year, let your creativity flow ! With Lauranne Saliaris and Amélie Thiery from La Petite Manufacture.
