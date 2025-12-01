Atelier de Noël de la Médiathèque Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne

Atelier de Noël de la Médiathèque

Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 15h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-10 15:00:00

Cette année, laissez parler votre créativité avec Lauranne Saliaris et Amélie Thiery de La Petite Manufacture.Enfants

Deux ateliers pour enfants vous attendent

– Modelage et céramique pour créer de jolis objets et cadeaux uniques

– Cyanotype, ou l’art d’imprimer avec la magie du soleil, pour révéler les empreintes délicates de fleurs et de feuilles. .

Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

English :

This year, let your creativity flow ! With Lauranne Saliaris and Amélie Thiery from La Petite Manufacture.

