Atelier de noël des pages du château

Librairie-salon de thé associative Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Boisson comprise

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Atelier du père noël

.

Librairie-salon de thé associative Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 68 81 lespagesduchateau@gmail.com

English :

Santa’s workshop

L’événement Atelier de noël des pages du château Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Loire Semène