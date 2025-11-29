Atelier de noël en médiation par l’animal Aubigny-lès-Sombernon
ATELIER DE NOËL MAGIQUE AVEC RHAPSODY
Envie d’offrir à votre enfant un moment hors du temps, rempli de douceur, de rires… et d’un chien adorable ?
Alors ne manquez pas mon atelier de Noël en médiation par l’animal !
Au programme
Créations de Noël
Moments de complicité avec Rhapsody
Un cadre bienveillant pour prendre confiance et s’épanouir
Samedi 29 novembre
14h à 16h
Salle des Fêtes Aubigny-lès-Sombernon
Pour les enfants de 5 à 12 ans (accompagnés d’un adulte)
15 € matériel inclus
Les places sont limitées, pensez à réserver vite !
Inscription via le QR code sur l’affiche ou en message privé
Laissez votre enfant vivre un moment dont il se souviendra longtemps…
Rhapsody l’attend déjà, la queue qui remue… .
Salle des fêtes Aubigny-lès-Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Danslesyeuxdesanka@gmail.com
