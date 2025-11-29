Atelier de noël en médiation par l’animal Aubigny-lès-Sombernon

Atelier de noël en médiation par l’animal

ATELIER DE NOËL MAGIQUE AVEC RHAPSODY

Envie d’offrir à votre enfant un moment hors du temps, rempli de douceur, de rires… et d’un chien adorable ?

Alors ne manquez pas mon atelier de Noël en médiation par l’animal !

Au programme

Créations de Noël

Moments de complicité avec Rhapsody

Un cadre bienveillant pour prendre confiance et s’épanouir

Samedi 29 novembre

14h à 16h

Salle des Fêtes Aubigny-lès-Sombernon

Pour les enfants de 5 à 12 ans (accompagnés d’un adulte)

15 € matériel inclus

Les places sont limitées, pensez à réserver vite !

Inscription via le QR code sur l’affiche ou en message privé

Laissez votre enfant vivre un moment dont il se souviendra longtemps…

Rhapsody l’attend déjà, la queue qui remue… .

Salle des fêtes Aubigny-lès-Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Danslesyeuxdesanka@gmail.com

