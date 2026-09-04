Atelier de Noël – Fabrication de couronne Bibliothèque Jumilhac-le-Grand

Informations pratiques

Jumilhac-le-Grand

Atelier de Noël – Fabrication de couronne

Bibliothèque 20 boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Venez fabriquer votre couronne de Noël avec la bibliothèque ! Ouvert à tous, dès 8 ans. Gratuit. Sur inscription.

Venez fabriquer votre couronne de Noël avec la bibliothèque ! Ouvert à tous, dès 8 ans. Gratuit. Sur inscription. .

Bibliothèque 20 boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34

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English : Atelier de Noël – Fabrication de couronne

Come make your own Christmas wreath at the library! Open to everyone ages 8 and up. Free. Registration required.

L’événement Atelier de Noël – Fabrication de couronne Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère