Atelier de Noël Faux

Atelier de Noël

Salle des fêtes Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez plonger dans la magie de Noël !

Au programme de la journée

– 16h Ateliers créatifs de Noël

– 18h Spectacle des élèves

– 19h Feux d’artifice offerts par la Mairie

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine chauveau.angelina.24@gmail.com

