Atelier de Noël Faux
Atelier de Noël Faux samedi 13 décembre 2025.
Atelier de Noël
Salle des fêtes Faux Dordogne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez plonger dans la magie de Noël !
Au programme de la journée
– 16h Ateliers créatifs de Noël
– 18h Spectacle des élèves
– 19h Feux d’artifice offerts par la Mairie
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine chauveau.angelina.24@gmail.com
