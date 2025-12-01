Atelier de Noël Faux

Atelier de Noël

Atelier de Noël Faux samedi 13 décembre 2025.

Atelier de Noël

Salle des fêtes Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Venez plonger dans la magie de Noël !

Au programme de la journée

– 16h Ateliers créatifs de Noël
– 18h Spectacle des élèves
– 19h Feux d’artifice offerts par la Mairie

Buvette et petite restauration sur place.   .

Salle des fêtes Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   chauveau.angelina.24@gmail.com

English : Atelier de Noël

L’événement Atelier de Noël Faux a été mis à jour le 2025-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides