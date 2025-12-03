Atelier de Noël Médiathèque de Plancher-les-Mines Frahier-et-Chatebier

Atelier de Noël

Médiathèque de Plancher-les-Mines 5, place de l’hôtel de ville Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

2025-12-03

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

La Médiathèque Intercommunale de Plancher les Mines vous propose un Atelier de Noël avec La Bobine d’Alice.

GRATUIT sur inscription

Mercredi 3 décembre de 14h à 16h

Tout public (à partir de 8 ans)

Renseignements et réservations bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr ou 03.84.46.82.75 .

Médiathèque de Plancher-les-Mines 5, place de l'hôtel de ville Frahier-et-Chatebier 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 46 82 75 bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr

