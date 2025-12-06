Atelier de Noël « Iris Folding » Médiathèque Gouville-sur-Mer
Atelier de Noël « Iris Folding » Médiathèque Gouville-sur-Mer samedi 6 décembre 2025.
Atelier de Noël « Iris Folding »
Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Atelier de Noël « Iris Folding » à la bibliothèque de Gouville-sur-Mer.
Gratuit et sur réservation au 09 53 94 98 90. .
Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90
English : Atelier de Noël « Iris Folding »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier de Noël « Iris Folding » Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-16 par Coutances Tourisme