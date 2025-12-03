Atelier de Noël Joué-lès-Tours
Atelier de Noël Joué-lès-Tours mercredi 3 décembre 2025.
Atelier de Noël
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
Date(s) :
2025-12-03
La Médiathèque fête Noël et propose cet atelier créatif à tous les apprentis lutins de Jocondie ou d’ailleurs…
À partir de 4 ans.
La Médiathèque fête Noël et propose cet atelier créatif à tous les apprentis lutins de Jocondie ou d’ailleurs…
À partir de 4 ans. .
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
English :
The Médiathèque is celebrating Christmas with this creative workshop for all elf apprentices from Jocondie or elsewhere?
Ages 4 and up.
German :
Die Mediathek feiert Weihnachten und bietet diesen kreativen Workshop für alle Wichtel aus Jocondie oder anderswo an?
Ab 4 Jahren.
Italiano :
La Médiathèque festeggia il Natale con questo laboratorio creativo per tutti gli apprendisti elfi di Jocondie e non solo?
Dai 4 anni in su.
Espanol :
La Médiathèque celebra la Navidad con este taller creativo para todos los aprendices de elfo de Jocondie o de cualquier otro lugar..
A partir de 4 años.
L’événement Atelier de Noël Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-10-25 par ADT 37