Atelier de Noël

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

Date(s) :

2025-12-03

La Médiathèque fête Noël et propose cet atelier créatif à tous les apprentis lutins de Jocondie ou d’ailleurs…

À partir de 4 ans.

La Médiathèque fête Noël et propose cet atelier créatif à tous les apprentis lutins de Jocondie ou d’ailleurs…

À partir de 4 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

The Médiathèque is celebrating Christmas with this creative workshop for all elf apprentices from Jocondie or elsewhere?

Ages 4 and up.

German :

Die Mediathek feiert Weihnachten und bietet diesen kreativen Workshop für alle Wichtel aus Jocondie oder anderswo an?

Ab 4 Jahren.

Italiano :

La Médiathèque festeggia il Natale con questo laboratorio creativo per tutti gli apprendisti elfi di Jocondie e non solo?

Dai 4 anni in su.

Espanol :

La Médiathèque celebra la Navidad con este taller creativo para todos los aprendices de elfo de Jocondie o de cualquier otro lugar..

A partir de 4 años.

L’événement Atelier de Noël Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-10-25 par ADT 37