Atelier de Noel La Baule-Escoublac

Atelier de Noel

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-23 12:30:00

2025-12-22 2025-12-23

Venez découvrir un stage atelier de Noel avec Sandrine Guillaume (dessin, carte, déco…) proposé pour les 8-12 ans.

Pour vous inscrire, envoyer un mail à secretariat@mjclabaule.fr ou tél au 02 40 60 37 15 pour réserver votre place. Ensuite, vous devez remplir une fiche d’inscription 2025-2026 et apporter votre règlement. L’inscription est effective avec le règlement. L’adhésion 2025-2026 est obligatoire. .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

