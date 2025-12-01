Atelier de Noel La Baule-Escoublac
Atelier de Noel
Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2025-12-22 10:30:00
fin : 2025-12-23 12:30:00
2025-12-22 2025-12-23
Venez découvrir un stage atelier de Noel avec Sandrine Guillaume (dessin, carte, déco…) proposé pour les 8-12 ans.
Pour vous inscrire, envoyer un mail à secretariat@mjclabaule.fr ou tél au 02 40 60 37 15 pour réserver votre place. Ensuite, vous devez remplir une fiche d’inscription 2025-2026 et apporter votre règlement. L’inscription est effective avec le règlement. L’adhésion 2025-2026 est obligatoire. .
Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
