Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de Noël Place des Promenades Pesmes

Atelier de Noël Place des Promenades Pesmes dimanche 30 novembre 2025.

Atelier de Noël

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

L’association Culture et Animations Pesmoises propose aux enfants un atelier de Noël.   .

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 90 74 80  cultureetanimationspesmoises@gmail.com

English : Atelier de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de Noël Pesmes a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY