Atelier de Noël pour enfants animation et brunch Gommerville

Atelier de Noël pour enfants animation et brunch

17 Rue de la Porte du Moulin Gommerville Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Atelier de Noël pour enfants suivi d’un brunch convivial proposé par l’association R.O.L.E.

L’association R.O.L.E. invite les enfants à vivre une matinée placée sous le signe de Noël. Au programme, une animation dédiée aux plus jeunes autour de l’univers des fêtes, suivie d’un brunch partagé pour prolonger le moment de convivialité avec les familles. L’activité se déroule au 17 rue de la Porte du Moulin, dans un cadre chaleureux et rassurant. C’est l’occasion d’offrir aux enfants un temps de rencontre et de détente avant les vacances, tout en soutenant la vie associative locale. La participation est fixée à 5 € par enfant et la réservation par SMS est demandée afin de faciliter l’organisation du brunch et le bon accueil de chacun. 5 .

17 Rue de la Porte du Moulin Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 98 74 15 65

English :

Christmas workshop for children followed by a convivial brunch proposed by the R.O.L.E. association.

