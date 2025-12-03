Atelier de Noël pour enfants Bouxwiller
5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
2025-12-03
Les enfants entre 7 et 12 ans réaliseront des bricolages de Noël. Cette activité ludique leur permettra de rentrer joyeusement dans le temps des fêtes !
Noël au Pays de Hanau
Les enfants entre 7 et 12 ans réaliseront des bricolages de Noël. Cette activité ludique leur permettra de rentrer joyeusement dans le temps des fêtes ! .
5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 21 66 21 centre.culturel@bouxwiller.eu
English :
Children aged 7 to 12 will make Christmas crafts. This fun activity will help them get into the holiday spirit!
German :
Kinder zwischen 7 und 12 Jahren werden weihnachtliche Basteleien herstellen. Diese spielerische Aktivität wird ihnen helfen, fröhlich in die Weihnachtszeit zu kommen!
Italiano :
I bambini dai 7 ai 12 anni realizzeranno dei lavoretti natalizi. Questa divertente attività li aiuterà a entrare nello spirito delle feste!
Espanol :
Los niños de 7 a 12 años harán manualidades navideñas. Esta divertida actividad les ayudará a entrar en el espíritu festivo
