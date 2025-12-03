Atelier de Noël pour enfants Bouxwiller

Atelier de Noël pour enfants Bouxwiller mercredi 3 décembre 2025.

5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

2025-12-03

Les enfants entre 7 et 12 ans réaliseront des bricolages de Noël. Cette activité ludique leur permettra de rentrer joyeusement dans le temps des fêtes !

Noël au Pays de Hanau

5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 21 66 21 centre.culturel@bouxwiller.eu

English :

Children aged 7 to 12 will make Christmas crafts. This fun activity will help them get into the holiday spirit!

German :

Kinder zwischen 7 und 12 Jahren werden weihnachtliche Basteleien herstellen. Diese spielerische Aktivität wird ihnen helfen, fröhlich in die Weihnachtszeit zu kommen!

Italiano :

I bambini dai 7 ai 12 anni realizzeranno dei lavoretti natalizi. Questa divertente attività li aiuterà a entrare nello spirito delle feste!

Espanol :

Los niños de 7 a 12 años harán manualidades navideñas. Esta divertida actividad les ayudará a entrar en el espíritu festivo

