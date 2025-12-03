Atelier de Noël pour enfants Paray-le-Monial
Atelier de Noël pour enfants Paray-le-Monial mercredi 3 décembre 2025.
Atelier de Noël pour enfants
Chemin de la vigne Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
2025-12-03
Préparez vous à passer un après midi partagé entre créativité et gourmandise autour de la magie de Noel. .
Chemin de la vigne Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 05 75 85 lavignedorval@orange.fr
