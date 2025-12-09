Atelier de Noël Salle du presbytère, église de Rimons Rimons

Atelier de Noël

Salle du presbytère, église de Rimons, Le Bourg, Rimons, Gironde

2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Cet atelier de Noël est ouvert à tous, adultes et enfants. Il est prévu de préparer diverses gourmandises, sablés, truffes… Et on emporte ce que l’on fait chez soi, pour les déguster en famille (ou juste pour soi). L’atelier se déroulera dans la salle du presbytère de l’église de Rimons. .

+33 6 41 11 91 07 christinedavid1000@gmail.com

