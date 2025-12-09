Atelier de Noël Salle du presbytère, église de Rimons Rimons
Salle du presbytère, église de Rimons Le Bourg Rimons Gironde
Cet atelier de Noël est ouvert à tous, adultes et enfants. Il est prévu de préparer diverses gourmandises, sablés, truffes… Et on emporte ce que l’on fait chez soi, pour les déguster en famille (ou juste pour soi). L’atelier se déroulera dans la salle du presbytère de l’église de Rimons. .
