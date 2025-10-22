Atelier de Noël Studio Vlam Roquefort

Studio Vlam 6 Carrérot Perget Roquefort Landes

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

2025-10-22 2025-10-28

Les vacances de la Toussaint étant les dernières avant celles de Noël, il est temps de commencer à préparer sa décoration !

Deux sessions sont donc prévues pour créer de vos mains votre propre lutin ou bien sapin !

Inscription très fortement recommandée !

Studio Vlam 6 Carrérot Perget Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 77 87 92

English : Atelier de Noël

With the All Saints’ vacation the last before Christmas, it’s time to start getting your decorations ready!

Two sessions are planned to create your own elf or Christmas tree!

Registration strongly recommended!

German : Atelier de Noël

Da die Allerheiligenferien die letzten Ferien vor den Weihnachtsferien sind, ist es an der Zeit, mit der Dekoration zu beginnen!

Es gibt zwei Kurse, in denen Sie Ihren eigenen Wichtel oder Tannenbaum gestalten können!

Anmeldung dringend empfohlen!

Italiano :

Con le festività di Ognissanti, le ultime prima di Natale, è ora di iniziare a preparare le decorazioni!

Sono previste due sessioni per aiutarvi a creare il vostro elfo o albero di Natale!

L’iscrizione è fortemente consigliata!

Espanol : Atelier de Noël

Con la festividad de Todos los Santos como última antes de Navidad, ¡es hora de empezar a preparar la decoración!

¡Están previstas dos sesiones para ayudarte a crear tu propio elfo o árbol de Navidad!

¡Se recomienda encarecidamente inscribirse!

