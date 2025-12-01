Atelier de Noël Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer
Atelier de Noël Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer mercredi 10 décembre 2025.
Atelier de Noël
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Début : 2025-12-10 11:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Création de petites maison du Père-Noël et de cartes de vœux, avec l’association le petit atelier de Fanfan. De 6 à 9 ans. Sur réservations par mail
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr
English : Atelier de Noël
Creation of Santa’s little house and greeting cards, with the association le petit atelier de Fanfan. Ages 6 to 9. Reservations by e-mail
German : Atelier de Noël
Gestaltung von kleinen Weihnachtsmannhäuschen und Grußkarten, mit dem Verein le petit atelier de Fanfan. Von 6 bis 9 Jahren. Auf Reservierung per E-Mail
Italiano :
Creazione della casetta di Babbo Natale e di biglietti d’auguri, con l’associazione le petit atelier de Fanfan. Dai 6 ai 9 anni. Prenotazioni via e-mail
Espanol :
Creación de la casita de Papá Noel y tarjetas de felicitación, con la asociación le petit atelier de Fanfan. De 6 a 9 años. Reservas por correo electrónico
