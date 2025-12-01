Atelier de Noël Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Atelier de Noël

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-10 11:00:00

fin : 2025-12-10 12:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Création de petites maison du Père-Noël et de cartes de vœux, avec l’association le petit atelier de Fanfan. De 6 à 9 ans. Sur réservations par mail

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr

English : Atelier de Noël

Creation of Santa’s little house and greeting cards, with the association le petit atelier de Fanfan. Ages 6 to 9. Reservations by e-mail

German : Atelier de Noël

Gestaltung von kleinen Weihnachtsmannhäuschen und Grußkarten, mit dem Verein le petit atelier de Fanfan. Von 6 bis 9 Jahren. Auf Reservierung per E-Mail

Italiano :

Creazione della casetta di Babbo Natale e di biglietti d’auguri, con l’associazione le petit atelier de Fanfan. Dai 6 ai 9 anni. Prenotazioni via e-mail

Espanol :

Creación de la casita de Papá Noel y tarjetas de felicitación, con la asociación le petit atelier de Fanfan. De 6 a 9 años. Reservas por correo electrónico

