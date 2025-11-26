Atelier de Noël Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge
Atelier de Noël Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge mercredi 26 novembre 2025.
Atelier de Noël
Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 16:30:00
Date(s) :
2025-11-26 2025-12-10
Viens décorer ta médiathèque et fabrique ta décoration de noël !
.
Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr
English :
Come and decorate your media library and make your own Christmas decoration!
German :
Komm und dekoriere deine Mediathek und bastele deine Weihnachtsdekoration!
Italiano :
Venite a decorare la mediateca e a realizzare la vostra decorazione natalizia!
Espanol :
¡Ven a decorar tu mediateca y haz tu propia decoración navideña!
L’événement Atelier de Noël Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2025-11-04 par Offices de Tourisme de Jonzac