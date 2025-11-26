Atelier de Noël Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge

Atelier de Noël

Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

Date(s) :

2025-11-26 2025-12-10

Viens décorer ta médiathèque et fabrique ta décoration de noël !

.

Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr

English :

Come and decorate your media library and make your own Christmas decoration!

German :

Komm und dekoriere deine Mediathek und bastele deine Weihnachtsdekoration!

Italiano :

Venite a decorare la mediateca e a realizzare la vostra decorazione natalizia!

Espanol :

¡Ven a decorar tu mediateca y haz tu propia decoración navideña!

L’événement Atelier de Noël Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2025-11-04 par Offices de Tourisme de Jonzac