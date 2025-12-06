Atelier de Noël Varennes-Changy
Atelier de Noël Varennes-Changy samedi 6 décembre 2025.
Varennes-Changy Loiret
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 13:00:00
2025-12-06
Atelier de Noël couronne, centre de table, cartes, objets divers. De 10h à 13h. Inscription par mail lespiedsdanslherbe45290@gmail.com .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire lespiedsdanslherbe@gmail.com
English :
Christmas workshop
German :
Weihnachtswerkstatt
Italiano :
Laboratorio di Natale
Espanol :
Taller de Navidad
