Atelier de Noël Varennes-Changy

Atelier de Noël Varennes-Changy samedi 6 décembre 2025.

Varennes-Changy Loiret

Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 13:00:00

2025-12-06

Atelier de Noël couronne, centre de table, cartes, objets divers. De 10h à 13h. Inscription par mail lespiedsdanslherbe45290@gmail.com   .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire   lespiedsdanslherbe@gmail.com

English :

Christmas workshop

German :

Weihnachtswerkstatt

Italiano :

Laboratorio di Natale

Espanol :

Taller de Navidad

