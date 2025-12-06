Atelier de Noël

Varennes-Changy Loiret

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

2025-12-06

Atelier de Noël

Atelier de Noël couronne, centre de table, cartes, objets divers. De 10h à 13h. Inscription par mail lespiedsdanslherbe45290@gmail.com .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire lespiedsdanslherbe@gmail.com

English :

Christmas workshop

German :

Weihnachtswerkstatt

Italiano :

Laboratorio di Natale

Espanol :

Taller de Navidad

