Atelier de papier mâché JEMA 2026 Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson

Atelier de papier mâché JEMA 2026

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-12 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, le musée municipal Au fil du Papier de Pont-à-Mousson propose deux ateliers de papier mâché, le samedi 11 et dimanche 12 avril, de 14h30 à 16h30.

Lors de ces ateliers, vous pourrez décorer une boîte en papier mâché.

Atelier destiné au jeune public

Réservation au 03 83 87 80 14Enfants

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Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 87 80 14 musee@villepam.fr

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English :

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, Pont-à-Mousson’s Au fil du Papier municipal museum is offering two papier-mâché workshops, on Saturday April 11 and Sunday April 12, from 2:30 to 4:30 pm.

During these workshops, you can decorate a papier-mâché box.

Workshop for young audiences

Reservations on 03 83 87 80 14

L’événement Atelier de papier mâché JEMA 2026 Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-28 par OT PONT A MOUSSON