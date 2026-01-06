Atelier de papier mâché JEMA 2026 Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson
Atelier de papier mâché JEMA 2026 Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson samedi 11 avril 2026.
Atelier de papier mâché JEMA 2026
Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-12 16:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, le musée municipal Au fil du Papier de Pont-à-Mousson propose deux ateliers de papier mâché, le samedi 11 et dimanche 12 avril, de 14h30 à 16h30.
Lors de ces ateliers, vous pourrez décorer une boîte en papier mâché.
Atelier destiné au jeune public
Réservation au 03 83 87 80 14Enfants
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Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 87 80 14 musee@villepam.fr
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English :
As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, Pont-à-Mousson’s Au fil du Papier municipal museum is offering two papier-mâché workshops, on Saturday April 11 and Sunday April 12, from 2:30 to 4:30 pm.
During these workshops, you can decorate a papier-mâché box.
Workshop for young audiences
Reservations on 03 83 87 80 14
L’événement Atelier de papier mâché JEMA 2026 Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-28 par OT PONT A MOUSSON
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