Atelier de papier mâché Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson

Atelier de papier mâché

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre d’ Un Dimanche au Musée , un atelier papier mâché à destination des enfants est organisé au musée municipal le dimanche 1er mars 2026.

Cet atelier est ouvert aux enfants dès 7 ans et sera consacré à la réalisation d’une tirelire en papier mâché.



Dimanche 1er mars 2026, de 14H30 à 16h30

Sur réservation par mail à musee@villepam.fr ou au 03 83 87 80 14Enfants

5 .

English :

As part of Un Dimanche au Musée Un Dimanche au Musée , a papier-mâché workshop for children will be held at the municipal museum on Sunday, March 1, 2026.

The workshop is open to children aged 7 and over, and will feature the creation of a papier-mâché piggy bank.

Sunday, March 1, 2026, from 2:30 to 4:30 p.m

Reservations required: by e-mail to musee@villepam.fr or on 03 83 87 80 14

