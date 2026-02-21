Atelier de papier mâché Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson
Atelier de papier mâché Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson dimanche 1 mars 2026.
Atelier de papier mâché
Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01 16:30:00
Date(s) :
2026-03-01
Dans le cadre d’ Un Dimanche au Musée , un atelier papier mâché à destination des enfants est organisé au musée municipal le dimanche 1er mars 2026.
Cet atelier est ouvert aux enfants dès 7 ans et sera consacré à la réalisation d’une tirelire en papier mâché.
Dimanche 1er mars 2026, de 14H30 à 16h30
Sur réservation par mail à musee@villepam.fr ou au 03 83 87 80 14Enfants
5 .
Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 54 79 03 musee@villepam.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Un Dimanche au Musée Un Dimanche au Musée , a papier-mâché workshop for children will be held at the municipal museum on Sunday, March 1, 2026.
The workshop is open to children aged 7 and over, and will feature the creation of a papier-mâché piggy bank.
Sunday, March 1, 2026, from 2:30 to 4:30 p.m
Reservations required: by e-mail to musee@villepam.fr or on 03 83 87 80 14
L’événement Atelier de papier mâché Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-02-21 par OT PONT A MOUSSON