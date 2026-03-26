Atelier de Pâques Atelier Santoline Bayonne
Atelier de Pâques Atelier Santoline Bayonne mercredi 1 avril 2026.
Atelier de Pâques
Atelier Santoline 31 boulevard Jean d’Amou Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Un atelier floral pour fêter l’arrivée du printemps avec pour thématique pâques.
Stéphanie, artisan fleuriste, vous apprendra quelles sont les techniques indispensables pour une harmonie et un naturel parfait.
Et toujours, réalisez votre composition avec des fleurs fraîches, locales et de saison.
Réservation obligatoire par téléphone ou email. .
Atelier Santoline 31 boulevard Jean d’Amou Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 98 59 43 ateliersantoline@gmail.com
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English : Atelier de Pâques
L’événement Atelier de Pâques Bayonne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Bayonne
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