Atelier de Pâques chez Grenelle BP 206 Saumur
Atelier de Pâques chez Grenelle BP 206 Saumur samedi 4 avril 2026.
Atelier de Pâques chez Grenelle
BP 206 839 rue Marceau Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
À l’occasion de Pâques, la Maison Louis de Grenelle vous invite à vivre un moment privilégié dans ses caves de tuffeau.
Au programme
Une visite guidée de 30 minutes dans les caves, où les secrets de la méthode traditionnelle vous sont dévoilés. Découvrez un lieu chargé d’histoire, abritant entre 3 et 4 millions de bouteilles en vieillissement. Plongez dans l’univers de la dernière maison indépendante et familiale, fière de perpétuer son savoir-faire.
La visite se poursuit par une dégustation des vins effervescents de la Maison, accompagnée de 4 trompe-l’œil gourmands en accord mets et vins signés par la Maison Gourmaia.
Une alliance parfaite entre plaisir des sens, gourmandise et partage, pour célébrer Pâques dans une ambiance conviviale et authentique !
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 4 au lundi 6 avril 2026.
A 14h30 et 17h. .
BP 206 839 rue Marceau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 23 21 contact@louisdegrenelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For Easter, Maison Louis de Grenelle invites you to experience a special moment in its tuffeau cellars.
L’événement Atelier de Pâques chez Grenelle Saumur a été mis à jour le 2026-03-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME