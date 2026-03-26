Atelier de Pâques pour enfants Ville-sur-Yron
Atelier de Pâques pour enfants Ville-sur-Yron lundi 6 avril 2026.
Atelier de Pâques pour enfants
Ville-sur-Yron Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Au programme des activités amusantes pour tenter de remporter de délicieux chocolats !
Inscription obligatoire avant le 30 mars au 07.50.44.28.09Enfants
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Ville-sur-Yron 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 50 44 28 09
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English :
On the program: fun activities to try and win delicious chocolates!
Registration required before March 30 on 07.50.44.28.09
L’événement Atelier de Pâques pour enfants Ville-sur-Yron a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL