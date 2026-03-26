Atelier de Pâques pour enfants

Ville-sur-Yron Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Au programme des activités amusantes pour tenter de remporter de délicieux chocolats !

Inscription obligatoire avant le 30 mars au 07.50.44.28.09Enfants

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Ville-sur-Yron 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 50 44 28 09

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English :

On the program: fun activities to try and win delicious chocolates!

Registration required before March 30 on 07.50.44.28.09

L’événement Atelier de Pâques pour enfants Ville-sur-Yron a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL