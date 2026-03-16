Atelier de Pâques Ry Salle des fêtes Ry

Atelier de Pâques Ry

Salle des fêtes Grand’rue Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Les écoles de Ry et Grainville-sur-Ry vous invite à participer à leur Atelier de Pâques ce samedi 04 avril.

Au programme des ateliers de création, un goûter gourmand et des jeux.

Venez nombreux ! .

Salle des fêtes Grand’rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61 accueil.mairie@mairie-ry.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de Pâques Ry

L’événement Atelier de Pâques Ry Ry a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin