Atelier de Pâques Ry Salle des fêtes Ry
Atelier de Pâques Ry Salle des fêtes Ry samedi 4 avril 2026.
Atelier de Pâques Ry
Salle des fêtes Grand’rue Ry Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Les écoles de Ry et Grainville-sur-Ry vous invite à participer à leur Atelier de Pâques ce samedi 04 avril.
Au programme des ateliers de création, un goûter gourmand et des jeux.
Venez nombreux ! .
Salle des fêtes Grand’rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61 accueil.mairie@mairie-ry.fr
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English : Atelier de Pâques Ry
L’événement Atelier de Pâques Ry Ry a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin