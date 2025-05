Danse-toi ! de Julie Gouju et Brano Gilan – Atelier de Paris Paris, 20 juin 2025, Paris.

À hauteur d’enfant et d’adolescent·e, la caméra entre dans l’école comme on entre en danse. Elle circule, elle glisse, suit les trajectoires, épouse les élans. Elle capte la légèreté d’un souffle, la tension d’un appui, la malice d’un regard. Elle traverse les seuils, l’école devient terrain d’exploration. On la parcourt autrement, on l’investit autrement. Elle devient une aire danse, une architecture sensible réinventée par des gestes et des pas.

Danse Toi ! est une commande du Ministère de la Culture / DGCA invitant la chorégraphe Julie Gouju à filmer la danse à l’école. Avec l’enseignante-chercheuse Dieynébou Fofana-Ballester et le réalisateur Brano Gilan, elle choisit d’explorer les manières dont la danse peut devenir un moteur de transformation personnelle et collective.

Ce film est une onde, une contagion joyeuse. Il ouvre une brèche. Il invite chacun à laisser parler son propre mouvement, à sentir ce que la danse fait à l’espace, à soi, aux autres.

Alors, maintenant : « Danse-toi ! »

-Dieynébou Fofana-Ballester

Une présentation du film par l’équipe artistique aura lieu à l’issue de la projection avec Julie Gouju, Brano Gilan, Dieynébou Fofana-Ballester et les élèves ayant participé au film suivi d’un temps d’échange avec le public.

Le vendredi 20 juin 2025

de 18h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Atelier de Paris 2 Route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/gouju-gilan/ +33141741707 info@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN

Et si des corps qui dansent pouvait transformer l’école ? Une école, un collège, en centre-ville, en périphérie ou à la campagne… Qu’importe… Ce film explore le pouvoir sensible de la danse à transformer les espaces, les corps, les liens. Il est une invitation à poser un autre regard sur l’école. Une autre manière d’Être à l’école, propre à chacun·e.