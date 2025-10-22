Atelier de partage photos avec Estelle Offroy Place de la Mairie Orée d’Anjou

Place de la Mairie Le Fare Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-22 19:00:00

fin : 2025-10-22 21:00:00

2025-10-22

Progressez en photographie lors d’un atelier avec Estelle Offroy, photogrape professionnelle à Orée d’Anjou.

Lors d’une séance de 2 h, chacun montre son travail à tour de rôle. Dans un cadre défini à l’avance

(chronomètre en main, et grand écran à disposition), nous regardons les photos d’un stagiaire et nous

répondons à ses problématiques. Estelle veille à ce que les critiques soient toujours construites, argumentées et constructives. Regarder et participer, sans montrer ses propres photos, c’est possible aussi ! .

Place de la Mairie Le Fare Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 26 76

English :

Improve your photography skills in a workshop with Estelle Offroy, professional photographer at Orée d’Anjou.

German :

Machen Sie Fortschritte in der Fotografie bei einem Workshop mit Estelle Offroy, einer professionellen Fotografin in Orée d’Anjou.

Italiano :

Migliorate le vostre capacità fotografiche in un workshop con Estelle Offroy, fotografa professionista dell’Orée d’Anjou.

Espanol :

Mejore sus habilidades fotográficas en un taller con Estelle Offroy, fotógrafa profesional de Orée d’Anjou.

