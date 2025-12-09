Atelier de Pastel à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou
Atelier de Pastel à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou mardi 30 décembre 2025.
Atelier de Pastel à Saint-Aulaye
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Animation gratuite , le mardi 30 décembre à la salle Rosa Bonheur.
Atelier Pastel de 5 à 15 ans à 14h. Goûter offert en fin d’activité.
Présence d’un adulte obligatoire. Places limitées.
Infos et réservation à l’Office de Tourisme.
Animation gratuite proposée par l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye et Pastel en Périgord, le mardi 30 décembre à la salle Rosa Bonheur.
Atelier Pastel de 5 à 15 ans à 14h00. Goûter offert en fin d’activité.
Présence d’un adulte obligatoire. Places limitées.
Infos et réservation à l’Office de Tourisme .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 63 74
English : Atelier de Pastel à Saint-Aulaye
Free activities on Tuesday, December 30 at Salle Rosa Bonheur.
Pastel workshop for ages 5 to 15 at 2pm. Snack offered at the end of the activity.
Adult presence required. Places limited.
Information and booking at the Tourist Office.
L’événement Atelier de Pastel à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-12-07 par Val de Dronne