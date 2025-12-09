Atelier de Pastel à Saint-Aulaye

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Animation gratuite proposée par l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye et Pastel en Périgord, le mardi 30 décembre à la salle Rosa Bonheur.

Atelier Pastel de 5 à 15 ans à 14h00. Goûter offert en fin d’activité.

Présence d’un adulte obligatoire. Places limitées.

Infos et réservation à l’Office de Tourisme .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 63 74

English : Atelier de Pastel à Saint-Aulaye

Free activities on Tuesday, December 30 at Salle Rosa Bonheur.

Pastel workshop for ages 5 to 15 at 2pm. Snack offered at the end of the activity.

Adult presence required. Places limited.

Information and booking at the Tourist Office.

L’événement Atelier de Pastel à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-12-07 par Val de Dronne