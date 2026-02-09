Atelier de Pâtisserie de Pâques Papillon Gourmand Refuge Les Prés Volants Les Bouchoux

Atelier de Pâtisserie de Pâques Papillon Gourmand

Atelier de Pâtisserie de Pâques Papillon Gourmand

Samedi 4 avril à 13h30.

Les Prés Volants aux Bouchoux.

Confection et décoration de biscuits

Thème Pâques .

Refuge Les Prés Volants 555 Route de Désertin Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 99 73 96 contact.refuge@lespresvolants.com

