Atelier de pâtisserie « Les Petits Cuistots » à Figeac – place vival Figeac 18 juin 2025 14:00

Lot

Atelier de pâtisserie « Les Petits Cuistots » à Figeac

Gratuit

Début : 2025-06-18 14:00:00

fin : 2025-06-18 16:30:00

Date(s) :

2025-06-18

Atelier intergénérationnel de pâtisserie réunissant enfants, parents et grands-parents pour un moment de partage gourmand et ludique autour de la cuisine.

14h Accueil des participants

Préparation et réalisation de pâtisseries en équipe

Dégustation conviviale

Inscription obligatoire par téléphone ou directement à l’accueil du centre social .

place vival Centre Social et de Prévention de Figeac

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01

English :

An intergenerational pastry-making workshop for children, parents and grandparents to share their culinary talents.

German :

Generationsübergreifender Backworkshop, bei dem Kinder, Eltern und Großeltern zusammenkommen, um einen Moment lang auf spielerische und leckere Weise das Kochen zu teilen.

Italiano :

Un laboratorio di pasticceria intergenerazionale che riunisce bambini, genitori e nonni per un modo divertente e gustoso di condividere la passione per la cucina.

Espanol :

Un taller de repostería intergeneracional que reúne a niños, padres y abuelos para compartir de forma divertida y sabrosa su pasión por la cocina.

