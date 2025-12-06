Atelier de patisserie poétique ! Médiathèque de Wazemmes Lille

Atelier de patisserie poétique ! Samedi 6 décembre, 10h30 Médiathèque de Wazemmes Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T10:30:00 – 2025-12-06T13:00:00

Fin : 2025-12-06T10:30:00 – 2025-12-06T13:00:00

« Vous êtes ici » est une maison d’édition indépendante, associative, spécialisée dans tout ce qui touche l’alimentation. Manger, cuisiner et goûter est notre terrain de jeu !

En amont de la 3e édition du Marché de la poésie lillois, venez tester lors cette escale poétique en médiathèque un atelier gourmand pour toutes et tous.

Médiathèque de Wazemmes 134 Rue de l’Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 12 84 68 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille

La maison d’édition « Vous êtes ici » proposera des sablés sur lesquels on viendra mettre des glaçages poétiques. A vos rouleaux !

Maison de la poésie HdF_2025