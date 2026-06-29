Atelier de pêche à pied Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier de pêche à pied Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 12 août 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier de pêche à pied
Barrage du lac marin Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Découvrir la grande variété des petits animaux (crabes, balanes, crevettes, bernard-l’hermite…) et la flore marine. Une sensibilisation à l’importance du vivant. A la fin de l’atelier tous les animaux et végétaux sont remis dans la nature.
Matériel obligatoire Chaussures d’eau, méduse, en néoprène
Découvrir la grande variété des petits animaux (crabes, balanes, crevettes, bernard-l’hermite…) et la flore marine. Une sensibilisation à l’importance du vivant. A la fin de l’atelier tous les animaux et végétaux sont remis dans la nature.
Matériel obligatoire Chaussures d’eau, méduse, en néoprène, vieilles baskets usagées qui vont être mouillée ou dernier recours des bottes de pluie (pensez à des chaussures et chaussettes de rechanges. L’eau rentre systématique dans les bottes de pluie. .
Barrage du lac marin Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27
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English : Atelier de pêche à pied
Discover the wide variety of small animals (crabs, barnacles, shrimps, hermit crabs, etc.) and marine flora. Learn about the importance of living things. At the end of the workshop, all animals and plants are returned to nature.
Required equipment: Water shoes, jellyfish, neoprene
L’événement Atelier de pêche à pied Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI LAS
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