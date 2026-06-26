Atelier de pêche à pied Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier de pêche à pied Vieux-Boucau-les-Bains lundi 19 octobre 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier de pêche à pied
Barrage du lac marin Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 16:00:00
fin : 2026-10-19 17:30:00
Date(s) :
2026-10-19
Nous identifions la faune et la flore locale. Les épuisettes sont fournies.
Pensez à réserver vos places et à prendre vos chaussures méduses, chaussures en néoprène ou crocs vivement conseillé!
Enfants de 4 à 12 ans
Nous identifions la faune et la flore locale. Nous découvrons le fonctionnement des marées et la réglementation de la pêche à pied. Ensemble, nous récoltons et identifions les différents animaux, végétaux et… déchets sur le bord du lac. En fin d’activité une explication sur la récolte est proposée avec une sensibilisation aux déchets. Cette activité est dépendante des marées. Les épuisettes sont fournies. Gratuit pour les accompagnants.
Pensez à réserver vos places et à prendre vos chaussures méduses, chaussures en néoprène ou crocs vivement conseillé!
Enfants de 4 à 12 ans .
Barrage du lac marin Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27
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English : Atelier de pêche à pied
We identify the local flora and fauna. Landing nets are provided.
Remember to reserve your places and bring your jellyfish shoes neoprene shoes or crocs are highly recommended!
Children aged 4 to 12
L’événement Atelier de pêche à pied Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI LAS
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