Atelier de peinture au vin rouge en anglais avec l’artiste Cris Motta Domaine Terre de Mistral Rousset

Atelier de peinture au vin rouge en anglais avec l’artiste Cris Motta Domaine Terre de Mistral Rousset samedi 11 octobre 2025.

Atelier de peinture au vin rouge en anglais avec l’artiste Cris Motta

Samedi 11 octobre 2025 de 15h à 17h. Domaine Terre de Mistral CD56b, Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Profitez d’un atelier créatif au coeur du Domaine, en exploitant le vin jusque dans vos pinceaux !

Pour clôturer l’exposition estivale de l’artiste Cris Motta au domaine, découvrez sa technique originale de création à partir de peintures aux pigments de vin rouge ! Pendant 2h, laissez-vous guider pour réaliser vous-mêmes un tableau à base de cette technique, et repartez avec votre chef d’oeuvre. Le thème du jour « inspiré par Cezanne ».

Au cours de l’atelier, une petite dégustation des vins du Domaine vous sera proposée. Le tout en anglais, pour en profiter pour pratiquer tous ensemble en cette période de rentrée des classes ! .

Domaine Terre de Mistral CD56b, Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

English :

Enjoy a creative workshop at the heart of the Domaine, using wine to paint your brushes!

German :

Genießen Sie einen kreativen Workshop im Herzen des Weinguts, indem Sie den Wein bis in Ihre Pinsel ausnutzen!

Italiano :

Partecipate a un laboratorio creativo nel cuore della tenuta, utilizzando il vino come pennello!

Espanol :

Participe en un taller creativo en el corazón de la finca, ¡utilizando el vino en sus pinceles!

L’événement Atelier de peinture au vin rouge en anglais avec l’artiste Cris Motta Rousset a été mis à jour le 2025-09-15 par Provence Tourisme