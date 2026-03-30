Atelier de peinture avec Linda Moufadil

Chapelle des Jésuites Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Tout public

Dans le cadre de l’exposition Les Rencontres des artistes haut-marnais visible à la Chapelle des Jésuites, rendez-vous dans ce lieu chargé d’histoire pour un moment artistique.

A partir d’images de la balade graphique, décalquez et réalisez votre œuvre à la peinture à l’eau.

Atelier gratuit

Inscription obligatoire places limitées

De 6 à 10 ans accompagnement d’un adulte obligatoire .

Chapelle des Jésuites Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est chapelle@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Atelier de peinture avec Linda Moufadil Chaumont a été mis à jour le 2026-03-27 par Antenne de Chaumont