Atelier de peinture avec Linda Moufadil Chaumont
Atelier de peinture avec Linda Moufadil Chaumont mercredi 1 avril 2026.
Atelier de peinture avec Linda Moufadil
Chapelle des Jésuites Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Tout public
Dans le cadre de l’exposition Les Rencontres des artistes haut-marnais visible à la Chapelle des Jésuites, rendez-vous dans ce lieu chargé d’histoire pour un moment artistique.
A partir d’images de la balade graphique, décalquez et réalisez votre œuvre à la peinture à l’eau.
Atelier gratuit
Inscription obligatoire places limitées
De 6 à 10 ans accompagnement d’un adulte obligatoire .
Chapelle des Jésuites Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est chapelle@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Atelier de peinture avec Linda Moufadil Chaumont a été mis à jour le 2026-03-27 par Antenne de Chaumont
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